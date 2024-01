In Iran almeno 73 morti in due esplosioni vicino alla tomba di Soleimani

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Duesono state avvertite a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, mentre erano in corso le celebrazioni per il quarto anniversario dell’omicidio del generaleiano. Leggi

Una delle esplosioni nei pressi della moschea Sahib al-Zaman. Non si esclude un attentato terroristico Sarebbe di almeno 73 morti e 171 feriti il ... (sbircialanotizia)

Ennesima giornata di tensione in Iran . Delle esplosioni sulla strada che porta al cimitero di Kerman, dov’è sepolto il Generale Qassem Soleimani , ... (thesocialpost)

Sono almeno 20 i morti e molti i feriti dopo che due esplosioni si sono verificate sulla strada che porta al cimitero dei martiri di Kerman in ... (open.online)

Migliaia di persone erano radunate oggi al 'Cimitero dei Martiri' a Kerman , nel centro dell', dove sono inumate le spoglie del generale Qasem Soleimani , per commemorare il capo storico ......103 persone , tra cui donne, bambini e anziani, hanno perso la vita e oltre 140 sarebbero rimaste ferite a causa di due esplosioni nei pressi del cimitero di Kerman , nell'centrale, dove ...Il bilancio, ancora provvisorio, dell'attentato avvenuto oggi a Kerman, in Iran, è di almeno 103 morti e 141 feriti.14.05 Iran,attacco a tomba Soleimani:53 morti Sono morte almeno 53 persone e molte altre sono rimaste ferite in due esplo- sioni vicino al cimitero dove è sepolto il generale iraniano Qassem Soleim ...