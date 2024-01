(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – In Gran Bretagnadeiin formazione che hanno incrociato le braccia, a partire da questa mattina alle sette e per sei, per la protesta più lunga mai proclamata nei 75 anni di storia del Servizio sanitario pubblico (Nhs) del Paese. Si tratta del decimo stop dal marzo dello scorso anno, fra l’altro nel periodo in cui tradizionalmente gli ospedali sono più congestionati per le malattie stagionali. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Si tratta della protesta più lunga della storia In Gran Bretagna sciopero deiin formazione che hanno incrociato le braccia, a partire da questa mattina alle sette e per sei giorni, per la protesta più lunga mai proclamata nei 75 anni di storia del Servizio sanitario ...... a partire dai Comuni, rispetto alla messa a disposizione di alloggi o di strutture in cui realizzare delle foresterie per ospitare (per un periodo definito)specialistici,, ...In Gran Bretagna sciopero dei medici in formazione che hanno incrociato le braccia, a partire da questa mattina alle sette e per sei giorni, per la protesta più lunga mai proclamata nei 75 anni di sto ...Nel Regno Unito continua la mobilitazione del servizio sanitario nazionale, i cui medici e operatori sanitari chiedono al governo di Rishi Sunak migliori condizioni di lavoro.