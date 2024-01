In arrivo tanta pioggia con il ciclone della Befana | meteo oggi e domani

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilporterà, poi sull’Italia arriveranno freddo e neve a bassa quota. Nel frattempo però sia, mercoledì 3 gennaio, chegiovedì 4 dominerà l’alta pressione, disturbata solo localmente da umide e tiepide correnti di Libeccio: il tempo sarà in prevalenza soleggiato salvo isolate piogge sul versante tirrenico. Insomma, così come era finito il 2023, anche il 2024 inizia con alta pressione e temperature 7-8 gradi superiori alle medie del periodo. Al Centro-Sud si toccano i 20 gradi di giorno, con le minime che di notte faticano a scendere sotto i 10-14°C. A Milano la massima, in questo periodo dell’anno, dovrebbe essere intorno ai 4-5 gradi invece, anche per la giornata di, ...