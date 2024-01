Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto avvenuto nel corso del veglione di capodanno nella sede della Proloco di Rosazza, nel biellese, dove un uomo è stato ferito ad una gamba da un colpo di pistola, appartenente al deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Pozzolo ha subito riferito che il colpo di pistola è 'partito accidentalmente' dalla sua pistola ma che non è stato lui a sparare. E proprio per chiarire chi ha 'premuto il grilletto' che la procura di Biella ha intanto indagato, come atto dovuto, lo stesso parlamentare Pozzolo per i reati di lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi.