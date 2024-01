Il suo volto è amatissimo | incidente in moto e ricovero per l’attore napoletano

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un Capodanno semplicemente da dimenticare per unche in questi anni è divenuto virale: la sua performance in una delle canzoni più amate dai napoletani della musica contemporanea gli è valsa la notorietà e l’affetto dei vari fan. Uno dei cantanti più in voga nella città di Napoli negli ultimi anni è senza dubbio Liberato. Il fenomeno dell’artista di cui non si conosce né ile nemmeno l’identità è la dimostrazione di come il progetto in questione abbia raggiunto una notorietà e un affetto da parte del pubblico di Napoli (e non solo) che dopo anni è ancora intatto. Liberato, e come dimenticarselo, è stato uno dei protagonisti a sorpresa della festa Scudetto del Diego Armando Maradona dopo la vittoria contro la Fiorentina: in quell’occasione, il cantante fece vibrare le corde dell’anima agli oltre cinquanta mila tifosi presenti a Fuorigrotta ...