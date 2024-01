“Il sostegno ai pescatori pugliesi in legge di bilancio” Nocco

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla parlamentare Maria: Le imprese e i consorzi della pesca e dell’acquacoltura saranno ora inclusi negli interventi compensativi previsti dal decreto legislativo 102 del 2004 per aziende agricole e zootecniche. Si estendono così anche gli sgravi contributivi al mondo della pesca come richiesto da tempo dal comparto. Queste le maggiori novità per il comparto previste delladi2024 del Governo Meloni, approvata dal Parlamento, che conferma i 30 milioni di euro per l’indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti legate al periodo di fermo pesca. “Nell’anno appena trascorso – dichiara la senatrice Maria(Fratelli d’Italia) – ihanno dovuto fronteggiare l’arrivo del granchio blu presente sulle nostre coste ...