Il social media X ha perso il 71 | 5% del valore dopo l’acquisto di Elon Musk

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) 71,5 per cento. È ildalX (ex Twitter) da quando è stato acquistato da. Lo ha reso noto il fondo comune Fidelity, proprietario di una partecipazione in X Holdings, secondo una rivelazione del sito Axios.delnetwork risale al 2022: il patron di Tesla ha sborsato –mesi di tribolazioni – 44 miliardi di dollari. In quell’occasione, l’uomo più ricco del mondo secondo la classica di Forbes (con patrimonio netto di 251 miliardi di dollari) e la società sono finiti persino in tribunalecheaveva dichiarato di averci ripensato e che non avrebbe avuto intenzione di completarea causa della poca trasparenza di ...