Il Settorosa è pronto per gli Europei in Olanda | l’obiettivo è il pass per Parigi 2024

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Eindhoven – Vuole stupire ancora il Setterosa di Coach Carlo Silipo. La Nazionale Italiana di Pallanuoto Femminile, con la medaglia di bronzo iridata conquistata a Fukuoka, riparte verso unin cui punta le Olimpiadi di. Eagli, ormai imminenti che si giocheranno in, è proprio la qualificazione a cinque cerchi. Le Azzurre scenderanno in vasca il 5 gennaio alle 15 con Israele e il Torneo si svolgerà fino al 13 dello stesso mese. Di seguito la nota di federnuoto.it La Nazionale è inserita nel gruppo B con Spagna, Francia ed Israele contro cui debutterà venerdì alle 15.00; confermato per 14/15 il gruppo “protagonista” in Giappone con l’unica eccezione di Sara Cordovani che prende il posto di Agnese Cocchiere, fermata da un infortunio alla mano, che comunque seguirà le ...