Il ragazzo e l' airone | la spiegazione del finale | la drammatica bellezza di un mondo squilibrato

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tra diversi piani di lettura, un profondo tratto autobiografico, tanti significati e la summa artistica della filmografia di Hayao Miyazaki: lade Ile l'. Parlando del Maestro di Bradley Cooper,abbiamo analizzato il film partendo da una citazione di Leonard Bernstein: "Un'opera d'arte non risponde alle domande, le suscita; e il suo sostanziale significato si trova nelle risposte contraddittorie". Ile l'di Hayao Miyazaki (leggi la nostra recensione) è, in questo senso, una grandissima opera d'arte, arrivando a suscitare molti quesiti diversi nella mente dello spettatore senza per questo dare facili risposte. Nella straordinaria filmografia di Miyazaki, questo suo ultimo lungometraggio è forse il più complesso ed ermetico, vuoi per i tanti piani di lettura di cui ...