Il ragazzo e l’airone | il film trionfa al box office

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il, la nuova fatica di Miyazaki, è il miglior debutto al boxdi sempre per un lungometraggio giapponese. I dettagli Un altro attesissimod’animazione è sbarcato da poco al cinema, sorprendendo tutti e piazzandosi al primo posto al boxitaliano. Stiamo parlando de Il, ultima fatica di Hayao Miyazaki che sembra proprio non stia deludendo il pubblico di ogni età, accorso in sala per assistere a questa nuova e magica avventura, proveniente dal Giappone. Un debutto da record Al suo primo giorno in sala, ilè riuscito ad incassare 837.278 euro, registrando 107.386 presenze e posizionandosi al sedicesimo posto tra i migliori incassi di sempre, per un lungometraggio animato giapponese. Un ...