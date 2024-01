Il Psg rinuncia allo Stade de France | Al Khelaifi vuole il Parco dei Principi Le Parisien

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il Psg non acquisterà lode, non lo avrà nemmeno in concessione. Lo stadio in cui la nazionalese ha conquistato la sua prima Coppa del Mondo, avrà un nuovo proprietario a partire da luglio 2025 ma non sarà il presidente Al. Ormai è scaduta la concessione trentennale al consorzio Vinci-Baouygues. La manifestazione di interesse doveva essere presentata entro oggi a mezzogiorno all’ente pubblico Fin Infra, incaricato di sostenere il finanziamento delle infrastrutture. Scrive Le: “Dopo aver dichiarato il suo interesse qualche mese fa, il fondo qatariota Qsi, proprietario del Psg, alla fine hato a presentare un’offerta. Dopo una lunga riflessione, i dirigenti preferiscono concentrarsi su altre due strade: l’acquisizione del ...