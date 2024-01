Il PSG batte 2-0 il Tolosa e si prende la supercoppa francese

Nell’ultima partita del girone F la squadra di Pioli batte in rimonta gli inglesi con i gol di Pulisic e Chukwueze, ma arriva la retrocessione in ... (corriere)

Il Milan può sognare gli Ottavi grazie a Edin Terzic . No, non è una battuta, ma la dura realtà con cui convivono i tifosi rossoneri: il tecnico ... (dailymilan)

Francia : il Psg batte 2 - 1 il Nantes e consolida il primato

Il Paris Saint Germain vince 2 - 1 al Parco dei Principi nell'anticipo contro il Nantes e consolida il primo posto in classifica in Ligue. In rete ... (247.libero)