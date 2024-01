Il petrolio russo non scorre come prima

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Gli acquisti di greggio dall’India hanno permesso alla Russia di limitare l’impatto delle sanzioni sulla principale fonte di entrate del bilancio, garantendo al Cremlino le risorse necessarie per alimentare l’aggressione dell’Ucraina. Ma dopo l’introduzione delle nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti qualcosa sta cambiando. Secondo i dati di Kpler, società di analisi dei flussi del commercio globale, a dicembre le importazioni didell’India sono crollate al livello più basso da gennaio, poiché sei petroliere non sono riuscite a consegnare il carico a causa di problemi di pagamento legati alla stretta dei controlli sulle sanzioni. Viktor Katona, capo analista del greggio di Kpler, ha detto a Bloomberg che la società russa Sakhalin-1 non è stata in grado di aprire un conto bancario negli Emirati Arabi Uniti per consentire agli ...

