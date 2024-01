Il patatrac del Terzo Polo tiene in vita l’illusione Forza Italia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tra i tanti effetti collaterali negativi della sciagurata frattura tra Azione eViva, dovrebbe essere considerato anche quello di aver alimentato l’illusoria impressione che abbia un senso e una funzione politica l’attuale posizionamento dicome componente moderata della maggioranza di governo. Già, perché gli errori e gli autogol degli altri possono dare la consolatoria impressione che si è fatto bene a non abbandonare la navicella azzurra, come molti avevano già fatto nel settembre 2022, ancora vivente Silvio Berlusconi. E cosi si resta al calduccio delle glorie passate, avvinghiati alla memoria del fondatore, congelando un patrimonio di voti piccolo ma forse utile per dare un segnale in elezioni proporzionali come quelle europee. In realtà di radicati veri, appartenenti allo zoccolo che romanticamente non molla, ...