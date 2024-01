Il pandoro-gate è servito solo a crocifiggere Chiara Ferragni | io non vedo truffe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Le festività natalizie appena trascorse saranno ricordate come quelle del “” e della gara a chi scrive l’insulto peggiore sotto i post dei Ferragnez tra un ambo e una cinquina. Ma non si trattadi satira per una vicenda che ha tenuto banco per giorni sui social, sulla stampa, nei talk televisivi e fra le prime notizie dei telegiornali, in alcuni casi c’è stata una vera e propria sollevazione popolare da far impallidire persino Robespierre ed è stata vomitata una dose di giustizialismo tale da far invidia ai più accaniti forcaioli e manettari di sempre. Non ultimo l’atto di vandalismo con le scritte “truffatrice” e “bandita” ad imbrattare la vetrina del negozio dia Roma. Perché se da una parte è innegabile che l’Antitrust abbia deciso di multare pesantemente la popolare ...