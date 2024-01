Il nuovo nemico dei grandi editori | l’Intelligenza Artificiale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Esiste davvero Dan Brown, l’autore del “Codice da Vinci”? L’inquietante dubbio ci viene leggendo quanto affermato da Umberto Eco in un’intervista che avrebbe rilasciato nel 2008 a The Paris Review: INTERVISTATORE: Ha letto “Il Codice Da Vinci”? ECO: Sì, sono colpevole anche di questo. L’autore, Dan Brown, è un personaggio del Pendolo di Foucault! L’ho inventato io. Condivide le affascinanti ossessioni dei miei personaggi – la cospirazione mondiale di rosacroce, massoni e gesuiti. Il ruolo dei Cavalieri Templari. Il segreto ermetico. Il principio che tutto è connesso. Io sospetto che Dan Brown potrebbe non esistere affatto. Se il sospetto si rivelasse fondato allora i romanzi di Brown sarebbero stati probabilmente scritti da Eco, che dovrebbe dunque beneficiarne economicamente. Oppure Brown si è solo ispirato (anche) a Eco, un’ipotesi che ci pare più probabile. Ebbene, ...

