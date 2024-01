Il nuovo anno del teatro pubblico di Forcella ospita quattro spettacoli dedicati a Raffaele Viviani

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È dedicata ala programmazione teatrale del Trianon nel mese di gennaio. Per commemorareDopo il grande successo di critica e dinel periodo natalizio che ha salutato il ritorno della Cantata dei Pastori con Peppe Barra, ad apertura delil cartellone, curato da Marisa Laurito, offrescritti o ispirati dal commediografo stabiese. Continua così l’azione culturale della fondazione didi valorizzazione e di promozione del repertorio dell’autore al quale è peraltro dedicato il, in particolar modo a favore delpiù giovane. Si inizia venerdì 5 gennaio con il dittico di atti unici “‘O cafè ‘e notte e ghiuorno” ...

Mini guida per mettere in agenda gli esami e i controlli medici da prenotare adesso, a seconda dell'età e del profilo medico individuale, per un 2024 ... (vanityfair)

Il 2024 è appena iniziato e, Come ogni anno, scatta il totoscommesse con se stessi su quanti e quali buoni propositi riusciremo a realizzare . Ma per ... (iodonna)

L’ Anno appena iniziato, aldilà dei problemi ordinari e non che lo affligger Anno come è già accaduto per quelli che lo h Anno preceduto, porta a ... (ildenaro)

Ilaccordo si aggiunge a una precedente intesa tra le due societa' nelle terapie geniche per ... che lo scorsostando alle stime dovrebbe aver fruttato ricavi per 1,2 miliardi di dollari. Le ...... quelloed il valore percentuale dello sconto applicato. Il prezzo deve essere inoltre ... con i portafogli degli italiani già svuotati dalle feste di fine. Una consistente fetta di ...L'amministratore delegato di Electrovaya, il dottor Raj DasGupta, ha espresso fiducia nelle basi dell'azienda per un forte anno fiscale 2024, citando un aumento del portafoglio ordini, un nuovo ...Madame ha rivelato in alcune storie su Instagram di aver già il titolo del suo nuovo album, raccontando anche del taglio di capelli: “Finito ...