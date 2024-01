“Il narcisismo è il male del secolo Le prime vittime? I bambini La colpa è dei genitori egoisti e poco empatici” L’affondo dello psicologo Derksen

Se n'è parlato molto da allora di questo uso, sintomo per molti deldilagante, dell'... Cioè Francesco non ha considerato il selfie come unassoluto, come un nemico da distruggere, non ...Ildi cui è spesso vittima è una forza sottile, ma pervasiva, il riflesso di una società ... uninvisibile che si tenta di mascherare e che gli altri, dall'esterno, sembrano non ...Teresina Simonetta: «Io non sono mai contenta e non mi godo mai niente. Il lavoro è la mia libertà, Torino il mio punto cardinale» ...