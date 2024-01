Il Napoli pensa a Calafiori per il mercato di giugno se parte Juan Jesus Tmw

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Secondo quanto riportato da Tuttoweb, ilha messo nel mirino Riccardo, difensore centrale del Bologna. De Laurentiis lo vorrebbe per sostituireche in estate potrebbe lasciare. “Ilmette nel mirino Riccardoper ildi. Il difensore del Bologna viene seguito dagli azzurri, in particolare dopo un ultimo periodo di ottime prestazioni. Anche perché probabilmente saluterà, conche ha caratteristiche molto simili al brasiliano e sta brillando per rendimento. In più i centrali con il piede sinistro sono merce rara ed è considerato ottimo per qualsiasi tipo di ...

In estate era arrivato come vice Osimhen, ma anche ieri - senza il nigeriano in campo - Giovanni Simeone è partito fuori. Ed è... (calciomercato)

... lavoriamo insieme, a teatro e facendo cabaret, da quando eravamo ragazzi a. Ho in lui una ... È cinico, se vogliamo anche scorretto, un praticone cheall'essenziale. Un'attitudine anche ......non ho mai visto un ragazzo con la mentalità di Radu - ha detto il procuratore a TvPlay - Non... Ilcon me personalmente non ha parlato. Anzi, Radu mi ha detto che nel partire adesso gli ...Le eliminazioni di Inter e Napoli ci devono far tenere le antenne dritte ... "Al campionato non ci sto pensando, domani c'è la coppa. Rappresentiamo la Juventus e qualunque partita si giochi va sempre ...Il calciatore ex Ajax è attualmente al Galatasaray di Dries Mertens e Mauro Icardi. Ora potrebbe valutare una nuova offerta.