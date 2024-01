Il Monza insiste per Miretti e Iling | la situazione di mercato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Le ultime sulla possibile trattativa di calciomercato tra Monza e Juventus per i prestiti di Fabio Miretti e Samuel Iling Junior Secondo quanto riportato da Calcio.com, il Monza non avrebbe abbandonato le piste che portano a Fabio Miretti e Samuel Iling Junior della Juventus. Il centrocampista è il preferito di Palladino, che spera che Allegri dia il via libera all'operazione in prestito. Per l'esterno inglese la trattativa sembra invece più difficile, visto che la Juve non sembra intenzionata a cederlo a gennaio né in prestito né a titolo definitivo.