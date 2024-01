Il Milan vola ai quarti e pensa alla trasferta di campionato a Empoli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un ottimo avvio di 2024 per ildi Pioli che conquista idi finale di Coppa Italia, grazie al 4-1 sul Cagliari, schierando in avvio Simic, Jimenez, Traore e Romero, tutti giovanissimi. Tutto facile per i rossoneri trascinati ddoppietta di Jovic, la rete di Traore e il gol di Leao. I cori di sostegno della Sud hanno accompagnato l’ingresso in campo di Leao. Il bomber rossonero ha saltato Zappa trovando il gol al primo di recupero, dopo che il Cagliari aveva accorciato con un destro di Azzi involontariamente reindirizzato da Luvumbu. Ildi Pioliaidi. Con il morale alto e nuove certezze con i campioni del domani che sono già ...

