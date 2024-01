Il Milan cala il poker a San Siro | battuto il Cagliari 4-1

Il Milan è al lavoro sottotraccia per prolungare il contratto in scadenza nel 2025 al capitano Davide Calabria Il Milan è al lavoro sottotraccia per ... (calcionews24)

Davide Calabria ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025, ma in via Aldo Rossi sono già iniziati i lavori per il suo rinnovo .... (calciomercato)

Il siparioal 50'. Jimenez prova a innescare Chukwueze che non sfrutta il suggerimento, in ... C'è ancora tempo e lascia il segno anche Leao, che chiude i conti al 91': 4 - 1 eai quarti.il sipario sul 2023. L'anno appena concluso è stato ricco di eventi, sorprese e annunci ... E infatti, non ha resistito al richiamo del: ora è Senior Advisor del club rossonero. Zlatan ...Si ferma anche Lorenzo Pirola in casa Salernitana. Uscito per infortunio dopo cinque minuti durante l'ultima sfida di campionato vinta 1-0 sul campo dell'Hellas Verona, il ...Doppietta per il serbo su assist del francese, primo gol per il classe 2004 Traoré e poker finale di Leao: cori della Curva Sud per il portoghese dopo i fischi con il Sassuolo ...