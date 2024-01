Il Messaggio di Vita di Mattia | La Toccante Lettera di Mamma Roberta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pescara - Ladi, il bambino di quattro anni di Pescara scomparso recentemente a causa di una grave cardiopatia, ha scritto una lunga e commoventecondivisa dall'assessore comunale Nicoletta Di Nisio.Palmieri, la madre, esprime il dolore e la forza di suo figlio nel, sottolineando cheè stato donato loro per trasmettere undi, speranza e resilienza. La diagnosi in gravidanza della complessa cardiopatia ha devastato la famiglia, masottolinea l'importanza di avere persone giuste vicino durante questo percorso difficile. Ringrazia i professionisti del sistema sanitario, in particolare il Dr Visci P., il Dr Quarti di Bologna e tutti i professionisti locali coinvolti nel ...

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi , ci dice cosa possiamo fare per vedere la nostra vita con sguardo rinnovato. E mette in evidenza ciò ... (lalucedimaria)

Obbligo della domanda e rinnovo Isee Nello stessol'Inps ha confermato la continuità dei ...normativa vigente il sostegno - come pure le relative soglie Isee - si adegua al costo della. ...Ringraziare quelle persone che hanno mandato uno un direct, che hanno chiesto come stesi,... anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nellac'è sempre tempo per confrontarsi,...Ci troviamo nel mezzo di quello che verrà ricordato come il grande balzo storico dell’inizio del terzo millennio. Dobbiamo fare in modo che la rivoluzione che stiamo vivendo resti umana. Cioè, ...Recensione di Blue in Green, il fumetto scoperta del 2023 edito da Edizioni BD. Un fumetto che trascina nel mondo del Jazz come nessun'altro.