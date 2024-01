Il governo ci ripensa | salta la norma anti-proprietà

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il 29 dicembre abbiamo segnalato su questo sito che la bozza del decreto Milleproroghe conteneva l’ennesima reiterazione del divieto di aggiornamento dei canoni per le locazioni passive degli enti pubblici, introdotto per la prima volta dalMonti nel 2012. Al proposito, avevamo evidenziato che, se non vi fossero statimenti (eventualmente in Parlamento), per il tredicesimo anno consecutivo lo Stato, ogni qualvolta conduca in locazione un immobile, avrebbe calpestato i diritti dei proprietari privati e deciso di non riconoscere loro gli aumenti derivdall’inflazione, dovuti in base alla legge e ai contratti. Sembra che imenti da noi auspicati vi siano stati: il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, non contiene lapresente nella bozza. Si tratta di ...