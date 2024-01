Il Giugliano Women non giocherà la semifinale di Coppa Italia allo stadio De Cristofaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Questa sera le ragazze dellasi sfideranno contro quelle della Pegaso per guadagnarsi il posto in finale di. Il Match si sarebbe dovuto disputare in casa giblu presso loComunare Alberto Dedi. Secondo quanto riporta la società giuglianese con un comunicato di questa mattina, però, la partita L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Brutta battuta d’arresto per le women che cadono ad Agropoli contro le Dolphins per 4-1 che restano a 6 punti in classifica con 2 vittorie e 2 ... (teleclubitalia)

Sul finale la Roma segna il gol della bandiera con una punizione di Manuela. 24 gennaio: Roma - Bayern, Paris Saint - Germain - Ajax Scarica l'app della's Champions League Gruppo D ...Dil'unica rete giallorossa Al 'Tre Fontane', secondo ko di fila per la squadra di Spugna,... contro Bayern e Ajax mercoledì 20 dicembre 2023 Ancora una sconfitta per la Roma in UEFA's ...Giugliano: contratto prolungato fino al 2028. Dal suo arrivo ha totalizzato 126 presenze, 31 reti e 35 assist. È una delle migliori giocatrici in squadra.A pochi minuti dalla nota della Roma con la quale il club capitolino ha comunicato il rinnovo di contratto fino al giugno 2028 di Manuele Giugliano, la numero 10 ... Romanelli e alla PP Sport ...