Il giro del mondo in 80 giorni | le anticipazioni della terza puntata della serie su Rai 2

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) , 3 gennaio Questa sera, 3 gennaio 2024, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20 va in onda ladi Ildelin 80basata sul capolavoro di Jules Verne in una produzione che unisce più nazioni europee: una grande e brillante avventura con tutti i colpi di scena del caso. Lava in onda per due settimane al mercoledì e al venerdì. Vediamo insieme la trama e ledi oggi. Trama eNel primo episodio, il terzetto approda nella colonia inglese di Hong Kong, solo per scoprire che Fogg non può accedere al suo conto bancario. I soldi sono finiti e i tre non sanno come proseguire. Passepartout crede di conoscere i motivi dell’intoppo. Quando incontrano il governatore ...