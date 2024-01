Il foglio di via per gli eco ribelli di Extintion Rebellion | “I parlamentari sparano | ma a noi ci trattano come mafiosi”

Stanno tutti lì per la prima volta nell'aula 1 di Scienze politiche,Pola. All'ingresso c'è ... "In questa storia tra la ragione e il torto non c'era neanche lo spessore di undi carta". È ...Tra allarmisti e negazionisti, c'è una terza: non negare il problema, ma neanche negare che si sta provando a risolverlo. Intervista alla ...quotidiani dall'Italia e dal Mondo Ilweb a 8,00 ...I fogli di via di 4 giorni fa si sono aggiunti agli altri 5 già consegnati il giorno stesso della manifestazione insieme a 3 daspo, 27 denunce e due avvisi orali. E ora gli attivisti annunciano il ...L'intervista del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, alla famosa ricercatrice all'Università di Oxford: "Non si tratta più ...