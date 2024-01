Il filo che lega Putin a Le Pen

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dall’ultimo piano della casa che condivide con un diplomatico russo di alto livello – al quale affitta l’appartamento sottostante – l’uomo che ha contribuito a finanziare la candidatura all... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Pallone d’Oro 2022 Karim Benzema non sta passando un bel momento in Arabia Saudita. dopo l’ultima sconfitta del suo Al-Ittihad per 3-1 contro ... (ilnapolista)

Deludono le prestazioni dell'ex attaccante del Real Madrid e i tifosi non perdonano: provocazioni via social, Karim non risponde e cancella il profilo (itasportpress)

dopo le polemiche per il concerto di Teramo previsto per l’1 gennaio, spunta un video registrato da Elodie in Egitto . La star italiana del pop è ... (optimagazine)

...e non aveva alcun problema alla voce einoltre si sarebbe nascosta per tutta la durata del viaggio. Elodie , in una storia Ig postata sul sul profilo Instagram, ha saluto tutti i fan con un......riporta anche La7 - e nelle storie Instagram compaiono un video e un'immaginerompono il silenzio dopo la nota con la quale comunicava l'annullamento del concerto a Teramo. Ora Elodie ha un...Iniziativa promossa dall’Autorità di sistema portuale per gli Italian port days, progetto di Adriatico Mediterraneo Dal 12 al 28 gennaio, programma con sei appuntamenti organizzati insieme a Museo Arc ...Qassem Soleimani il generale iraniano dei Guardiani della Rivoluzione venne ucciso da un drone statunitense nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad il 4 gennaio del 2020 per ...