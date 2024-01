Il FantaSanremo supera se stesso ed entra nelle tesi di laurea

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Ilsee vola verso l'edizione 2024 del festival. Ad una settimana dall'apertura delle iscrizioni, avvenuta il 27 dicembre, il fantagioco sul festival si avvia già al mezzo milione di squadre create (siamo ad oltre 477.000 ma il numero è in continuo aggiornamento e la cifra verrà raggiunta entro la serata). L'anno scorso, edizione che già aveva segnato una crescita esponenziale del fenomeno, il risultato delle 500.000 squadre iscritte era stato raggiunto il 6 gennaio. E le iscrizioni si chiusero, come sempre il giorno prima dell'inizio del festival a circa 4 milioni di squadre per 1.500.000 di utenti (ogni giocatore può creare fino a cinque squadre). Per avere un'idea della crescita del fenomeno, nel 2022 500.000 fu il numero totale della squadre create e nel 2021, anno del debutto ...

