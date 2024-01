Il carabiniere accusato di rubare e vendere dati personali a Milano | «200 mila interrogazioni in tre anni»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La procura diha chiesto il rinvio a giudizio di undi aver rubato e rivendutodelle forze dell’ordine. Secondo l’inchiesta A.M., vicebrigadiere della stazione di Porta Nuova, avrebbe svolto 200illecite nei database per almeno tre, insieme a sua moglie. E di aver incassato per questo almeno 134euro, transitati su carte PostePay. A pagarlo un investigatore privato. Il Corriere dispiega che il giro riguardava informazioni patrimoniali e c’era anche un tariffario: 250 euro per l’intestatario di due telefoni, 200 per individuare i telefoni associati a un codice fiscale, 350 euro per abbinare le residenze anagrafiche ai C.F. Secondo ...

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di undi aver rubato e rivenduto dati delle forze dell'ordine. Secondo l'inchiesta A. M., vicebrigadiere della stazione di Porta Nuova, avrebbe svolto 200 mila interrogazioni illecite ...Era in servizio stamattina quando i colleghi gli hanno presentato l'ordinanza di custodia cautelare e lo hanno arrestato. In carcere è finito undi corruzione. Secondo l'accusa il militare avrebbe stretto un rapporto con cinque spacciatori attivi nella zona di Uditore e rivelato loro informazioni su indagini in corso, ...Accessi abusivi alle banche dati protette. Il sistema tra tariffari e «formaggio»: 250 euro per sapere l’intestatario di due utenze telefoniche, 350 euro per abbinare le residenze anagrafiche ai codic ...2 Gennaio 2024 - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, nel corso della mattinata di lunedì 1 gennaio u.s., hanno arrestato un 24enne di origine pakistana, in - Renonews.it ...