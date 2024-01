Il campo largo attende Renzi | ma l’alleanza è sempre più difficile

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVerrà presentato il 5 pomeriggio al Viva Hotel il nuovo candidato del centrosinistra, Benny De Maio. Ormai è fatta. Dopo lunghe trattative il nome dell’aspirante sindaco è stato scelto. Della coalizione faranno parte Pd, M5s, Sinistra Italiana, Controvento, Avellino Prende Parte, Si Può. Tre partiti e tre associazioni unite da un programma comunque. In tutto ci potrebbero essere cinque lista: due del Pd, una del M5s, e altre due che verranno fuori dai centristi e dalle associazioni. Intanto il Pd nell’incontro che c’è stato ieri a via Tagliamento sembra aver ritrovato almeno una unità di facciata tra la segretaria e il presidente della provincia, Rino Buonopane. Ora resta da capire se all’interno della coalizione rientreranno anche i centristi di Enzo Alaia, leader di Italia Viva. Il Pd ci ha provato ad intavolare una trattativa ma fino a questo punto ...

La sinistra vota in ordine sparso sulla ratifica del Mes. I riformisti del Pd replicano al "no" del M5S: "Voto da irresponsabili". Il leader di ... (ilgiornale)

