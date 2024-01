Il calciomercato invernale dei poveri e disperati

Leggi su panorama

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Non c'è un euro o quasi. E in più non c'è nemmeno il Decreto Crescita svanito insieme ai botti di Capodanno, quella misura che dal 2019 consentiva alle società italiane di andare a pescare italiani e stranieri all'estero risparmiando qualcosa in termini di tasse: cancellato tra mille polemiche dal Governo e finito direttamente nei budget e piani di mercato dei dirigenti del pallone nostrano. Non sarà un gennaio da leoni, ma la Serie A si è ormai abituata a essere marginale nel panorama europeo e mondiale quando si tratta di mettere mani al portafoglio. Del resto già il gennaio 2023 era stato periodo di vacche magre e non c'è ragione per ritenere che lo scenario possa migliorare adesso. In sintesi: in pochi si muoveranno, tutti andranno a caccia di soluzioni low cost o gratuite e chi opererà lo farà più per disperazione che per altre ragioni. Tradotto: chi rischia di stare fuori ...