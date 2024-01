Il bilancio peggiora | le strategie sul mercato e i rumors su Setti | il Verona teme l'esodo

...titolo personale - è che l'accordo raggiunto dai ministri delle Finanze Ue il 20 dicembre... La strada dello scostamento dinon sarà più percorribile, per cui, se vuole mantenerli, il ...Al riguardo la nuova legge diapprovata ieri anche alla Camera, senza troppe discussioni e respingendo tutti gli emendamenti,la situazione in quanto utilizza ancora una volta una ...Iscrizione avvenuta con successo. Dati, strategie. Tra esigenze di bilancio e l’avvio della sessione invernale del calciomercato, in casa Verona si stanno studiando le soluzioni migliori per ovviare a ...IL RICHIAMO DI MATTARELLA SU BALNEARI E AMBULANTI/LA PARTITA DECISIVA DI GIORGIA MELONI ORA È APRIRE ALLA CONCORRENZA VERA E FARE LA GOVERNANCE PUBBLICA CHE NON HA ANCORA FATTO NESSUNO ...