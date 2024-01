Il 2024 di Gerry Cardinale si apre con un importante annuncio

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sicon unildi.Ilsicon un’novità per lo sport americano: la XFL di RedBird, Dwayne The Rock Johnson e Dany Garcia si fonde con la USFL della Fox per dare vita alla United Football League (UFL) e diventare la lega di football primaverile di riferimento, con 8 squadre che si contenderanno il titolo a partire dal prossimo 30 marzo. Le gare saranno trasmesse da alcuni canali della galassia Disney – ABC, ESPN, Fox e FS1. L’è stato anticipato da Dany Garcia e Dwayne Johnson domenica 31 dicembre, mentre erano in corso partite di football giovanile.La XFL e la USFL finora erano due distinte e principali organizzazioni che gestivano i campionati di football americano al di ...