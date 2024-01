Ignorare da quali ricche montagne innevate arrivino le solite gelide analisi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sapevo già che il 2024 sarebbe cominciato col solito incubo. Tutta la prima giornata è passata senza avere la minima notizia riguardo a quale fosse l’ennesimo miliardario e probabilmente coglione cui Gad avrebbe esposto le conclusioni dell’ultimo ragionamento geopolitico sul Medioriente, quello espresso dalla parola d’ordine in coda a: “dal fiume al mare”, e battezzata non a caso “dal rigagnolo alla pozza”. Roba già forte. Ma soprattutto ho ignorato, nella stessa giornata fatidica, danevi, datra le più à la page, Gad riuscisse a far sì che le propriedi ghiaccio potessero venir giù da quelle piste pazzesche con la leggerezza che solo alcuni tra i compagni migliori e più grandi sanno esprimere. E che tutto il mondo conosce infatti come i Compagnoni.