Ignazio La Russa | Il premier di scorta non serve Il caso Pozzolo non è politico

Leggi Anche Milano , arrivano i vip per la Prima de La Scala : applausi per Liliana Segre Il sindaco di Milano , infatti, per la Prima al Teatro alla ... (247.libero)

L'abolizione dei senatori a vita non convinceLa, così come non gli piace l'idea del "premier di scorta" nominato dalla stessa maggioranza in caso di caduta del primo. Ma il presidente del Senato dice di essere felice della fine ...Il buon anno di Sergio Mattarella arriva con una lettera inviata alla premier Giorgia Meloni e ai presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana eLa. La missiva accompagna la promulgazione del ddl sulla Concorrenza, controfirmato - spiega il capo dello Stato - solo perché "il provvedimento rappresenta uno dei traguardi del Pnrr da ...“Secondo me è un'ipotesi di scuola messa nella riforma più per accontentare tutte le forze politiche coinvolte che non nella previsione che si realizzi. Ad oggi non vedo possibile che un premier, lead ...Un invitato ha detto che la pistola era nelle mani di Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, quando un proiettile è partito a una festa di ...