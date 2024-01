Icona Technology S p A e Xplo S r l | collaborazione all’insegna dell’Open Innovation per il lancio di “Servicely for Service Hub” sul mercato

Contacts Relazioni con gli investitori: Sara Sherman [email protected] Media e Foto: Oliver Stohlmann [email protected] Articoli correlatiS.p. A. e Xplo S.r.l.: ...CINISELLO BALSAMO, Italia-(BUSINESS WIRE)-S.p. A. ('') (ISIN IT0005465528 - ticker: CARE), una scale - up internazionale focalizzata sulla trasformazione digitale dei processi post - vendita, annuncia che ...WELOV, A Brand of AiDot, is thrilled to announce the successful registration of the 'BoostMist' trademark, solidifying its commitment to pioneering innovation in the realm of smart humidification ...This discovery significantly pushes back the known evidence of wooden architecture and the investment by humans in permanent structures suggesting relatively more settled occupation at certain ...