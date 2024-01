I viaggi di Paolo Giordano

Questa Novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di questo straordinario Papa, tanto amato, da credenti e non, e anche per ... (lalucedimaria)

Incontro Culturale di fine anno in Soprintendenza a Salerno, nella Sala "Mario A. De Cunzo" in scena lo spettacolo dei "Tre Compari Musicanti " di ... (247.libero)

Ad agosto, per la serie estiva del podcast il Mondo, Annalisa Camilli ha intervistato lo scrittoreGiordano sul tema del viaggio.È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco diinsieme.' Come detto sono una coppia ... IT Clizia Incorvaia: è arrivata la proposta di matrimonio da parte diCiavarro Belen ...Ritratto dell’ex governatore di Bankitalia Guido Carli scritto dalla nipote. “A pranzo veniva un prete: poi scoprì che era Paolo VI” ...Un viaggio nei luoghi introvabili per costruire un altro mondo, dove tutto è trasversale e obliquo, non lineare. A compierlo con leggerezza e ironia sono Cristina Ki Casini e Linda Sorrenti, in arte ...