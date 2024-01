I tre metodi per raggiungere i propri obiettivi nel nuovo anno

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Conosco molte persone di grande successo che a Capodscrivono i loroper il. Siete anche voi tra queste? Ho ottenuto grandi risultati con tale approccio. Due anni fa, a Capod, ho scritto che il mio libro Elogio del capitalismo doveva essere pubblicato in venti lingue. Il mio obiettivo era di firmare tutti e venti i contratti entro i dodici mesi successivi. Era un obiettivo ambizioso, perché il mio libro di maggior successo fino a quel momento (Dare to be Different and Grow Rich) era stato pubblicato in quindici lingue, ma ci sono voluti dodici anni, non dodici mesi. Ho raggiunto il mio obiettivo. Infatti, ho firmato trenta contratti per il mio libro sul capitalismo e ora ho venticinque edizioni tradotte del libro sulla mia libreria. Ho visitato la maggior parte di questi ...