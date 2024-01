I super incentivi per comprare un' auto nuova non solo elettrica nel 2024

... fonte UNRAE, full electric al 4,1% di quota (in debole crescita rispetto al 3,7% del 2022), ibride plug - in al 4,4% ( in calo rispetto al precedente 5,1%), nonostante iper famiglie ...Manovra che ha anche previsto degliper le imprese che assumono a tempo indeterminato. In generale è prevista unadeduzione del costo di lavoro per chi assume a tempo indeterminato ...Sono uscite ieri le indiscrezioni sui nuovi incentivi per le auto elettriche. Si parla di un massimo di 13.750 euro, praticamente il prezzo di una Panda nuova. Un record che, se da un lato fa gioire i ...Nuove assunzioni 2024, arriva l'incentivo della deduzione super fino al 30%: ecco a chi spetta, come si calcola e motivi di esclusione ...