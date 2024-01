(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il primo ministro dell'Autorità Palestinese Mohammad Shtayyeh afferma chesta assistendo a "uno stato die di inedia in scene che sono scioccanti per noi e per il mondo". "Le persone hanno ...

Il primo ministro dell'Autorità Palestinese Mohammad Shtayyeh afferma che Gaza sta assistendo a "uno stato di fame e di inedia in scene che sono scioccanti per noi e per il mondo". "Le persone hanno ...... che da ferventi sostenitori di Israele, diventano attivisti per i diritti dei. "Sono ...le istituzioni e le comunità ebraiche di indottrinamento. È una frattura generazionale", ...Il primo ministro dell’Autorità Palestinese Mohammad Shtayyeh afferma che Gaza sta assistendo a “uno stato di fame e di inedia in scene che sono scioccanti per noi e per il mondo”.In Cisgiordania scioperi e proteste per uccisione Arouri. A Gaza ucciso un altro soldato, il bilancio salito a 175. Ministero Sanità Gaza, il bilancio dei morti sale a 22.313. Houthi rivendicano l'att ...