I contenziosi per via penale tra medici e pazienti ledono tutti | il futuro della medicina è fosco

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) In questi giorni ho sentito al telefono o visto diversi amici. Nella nostra categoria prevale l’amarezza. Molti di noi hanno scelto la facoltà dina, oltre che per la prospettiva di una professione ben pagata, anche per un afflato etico e con l’idea, forse megalomania, di aiutare gli altri e “salvare il mondo”. Quando noi abbiamo iniziato la nostra professione la considerazione sociale positiva dell’utenza verso il medico, che aiuta e cura, era molto diffusa tanto che quasi nessuno aveva un’assicurazione per errori, che venivano solitamente scusati. Ci troviamo dopo quarant’anni di professione con una professione completamente stravolta. Il contenzioso fra paziente e medico è esploso a livelli imprevedibili con circa 30mila cause annuali (il 5% deiogni anno per cui in venti anni ...