I Cinecomic del 2024 | ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

Nuove voci ben poco rassicuranti su Avengers 5 si rincorrono sul web. Dopo il licenziamento di Jonathan Majors la data di uscitapotrebbe slittare e non di poco. A diffondere i nuovi rumor è Alex Perez di The Cosmic Circus , il quale ha commentato in un post su X, "Attenzione: Avengers 5 NON uscirà nel 2026. C'è ...Joker: Folie à Deux Todd Phillips 4 ottobre Come espandere l'universo dell'anti -più cult degli ultimi anni Cambiando totalmente genere. Certo, resteranno i toni nerissimifilm che ha ...Siamo appena entrati nel nuovo anno, facciamo un resoconto di ciò che ci aspetta dal mondo dei supereroi con i cinecomic del 2024.Secondo i rumor Colman Domingo è l'attore in lizza per sostituire Kang di Jonathan Majors: scopriamo qualcosa di più sulla star di Fear The Waking Dead.