“Ho dimenticato lo zaino al ristorante Quando sono andato a riprenderlo il cameriere mi ha chiesto dei soldi per restituirmelo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Una coppia è andata a cena in unma hadi prendere il proprioprima di uscire dal locale. Il mattino seguente, accorti della dimenticanza, marito e moglie hanno contattato l’attività per, ma la risposta di unli ha lasciati senza parole. “Io e mia moglie siamo stati per cena in un, e ci siamo dimenticati il nostro. La mattina dopo, una volta realizzato che non lo avevamo con noi, abbiamo chiamato ile siamo andati a– ha raccontato su Reddit il marito -. Una volta arrivati, mia moglie scende dall’auto, mentre io rimango a bordo con le 4 frecce aspettandola.rientra, mi dice che ille ha fatto ...