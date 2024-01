Highlights e gol Roma-Cremonese 2-1 | Coppa Italia 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per gli ottavi di finale della. Allo stadio Olimpico i giallorossi partono con il freno a mano tirato, nonostante questo hanno una doppia occasione clamorosa: Belotti da due passi non riesce a mettere la palla in rete e Pellegrini, a botta sicura, spacca la traversa. Lacon il passare dei minuti trova sicurezze e gioca a memoria: Tasdjout, alla prima vera palla gol, fredda Svilar e fa 0-1. I giallorossi sono in confusione, nella ripresa Mourinho mette in campo Dybala e Azmoun. El Shaarawy colpisce il palo, ma poi ci pensa il solito Lukaku ad aprire il piattone sinistro e a fare 1-1. Spinazzola si invola sulla sinistra e si guadagna ...