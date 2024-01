Highlights e gol Real Madrid-Mallorca 1-0 | Liga 2023 24 VIDEO

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un match combattuto, pieno di insidie e di difficoltà, ma alla fine a fare la voce grossa è sempre ilche nelle sue mura amiche passa, soffrendo, contro il. I Blancos hanno cercato di imprimere il loro gioco sin dalle prime battute del match, ma una difesa ad oltranza ed ordinata degli ospiti non ha permesso a Modric e compagni di sbloccare la partita. Non sono bastate nella prima frazione le sortite offensive di un Vinicius ispirato a far passare avanti la squadra di Carlo Ancelotti. Al 74esimo però ilpassa avanti: cross pennellato dalla solita vena artistica di Luka Modric e Rudiger salta di testa, mettendo avanti la rete del definitivo 1-0. In attesa del match fra Girona ed Atleticoi Blancos si portano a +3. SportFace.

