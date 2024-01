Guerra ultime notizie Iran | oltre 100 morti per esplosioni vicino a tomba Soleimani Uccisione numero 2 Hamas | Egitto sospende mediazione

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Giappone: salgono a 64 iper il terremoto; altra scossa di magnitudo 5,5. Zelensky, da Russia 300 missili e 200 droni in cinque giorni. Uno sciopero generale del commercio è in corso nelle principali città della Cisgiordania - fra cui Ramallah, Nablus e Hebron - in protesta per l’, avvenuta ieri a Beirut, del2 diSaleh al-Arouri. “Il nostro primo obiettivo, dell’Italia e del G7, è impedire che il conflitto si allarghi”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani