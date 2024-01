Guerra in Ucraina | le ombre di Zelensky | tra l’opposizione di Zalunhy e Putin

... mentre già nei primi mesi dopo lo scoppio della, i provvedimenti restrittivi dell'Unione ... la sovranità e l'indipendenza dell'si applicano attualmente a quasi 1.950 individui ed entità.... invitando i tanti fedeli riuniti nel incontrarlo a pregare perche' cessino i conflitti che insanguinano Palestina, Israele,e tanti altri posti dove ce' la. E non dimentichiamo i ...ROMA (ITALPRESS) – “Non dimentichiamo i popoli che sono in guerra. La guerra è una pazzia, sempre la guerra è una sconfitta. Preghiamo. Preghiamo per la gente in Palestina, in Israele, in Ucraina e in ...Mosca: “Intercettati 12 missili sulla regione di Belgorod”. Polonia: “Fornire a Kiev missili a lungo raggio” Kiev, 3 gennaio 2024 – Il colosso russo dei diamanti Pjsc Alrosa entra nella ‘black list’ d ...