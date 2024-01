Grosseto | muore a 27 anni per una meningite fulminante | «Aveva febbre alta e macchie violacee sul corpo»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È morto per unaappena un giorno dopo il ricovero Carlos Ivan Dealtin, 27enne originario di Rosà, nel Vicentino, e residente da poche settimane a Montebelluna, in provincia di Treviso. Il giovane era sceso in Toscana il 28 dicembre per trascorrere il Capodanno a casa della fidanzata. Il giorno dopo l’arrivo a Follonica, località marittima in provincia di, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi. Dealtin ha accusato, con la temperaturarea che è salita oltre i 40 gradi, e sono comparse. Il 27enne è stato quindi ricoverato nell’ospedale del capoluogo toscano ma l’infiammazione era ormai incurabile ed è deceduto il giorno successivo, lunedì 1 gennaio. Dopo la diagnosi, è stata attivata la ...

Il 14enne vittima di bullismo a Grosseto non aveva detto niente a nessuno: sono stati gli insegnanti a spingerlo a raccontare i fatti ...