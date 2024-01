Grosseto | 27enne veneto muore per meningite fulminante Era in Toscana per le vacanze

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un giovane di 27 anni, Carlos Ivan Dealtin, è morto a causa di unanel reparto di rianimazione dell'ospedale Misericordia di. Residente a Montebelluna (Treviso) e originario di Bassano (Vicenza), era andato in, a Follonica, per trascorrere le feste insieme alla sua ragazza. A pochi giorni di distanza dall’inizio delleaveva iniziato a lamentare malesseri sempre più forti, con febbre alta e altri sintomi preoccupanti. La salma è stata restituita alla famiglia, che nei prossimi giorni celebrerà i funerali in

...Misericordia didove è stato ricoverato immediatamente in terapia intensiva. Le sue condizioni sono velocemente precipitate ed è morto intorno alle 3 della stessa notte. La salma del...Poi era stato trasferito prima all'ospedale di Massa Marittima e poi a quello di, dove i ... in maniera preoccupante, a far parlare di sé a seguito della morte dellaValentina ...Vittima un giovane residente in Veneto. Si chiama Carlos Ivan Dealtin era a Follonica in vacanza con la compagna.Carlos Ivan Dealtin era originario di Rosà (VI), ma da poco risiedeva a Montebelluna (TV). Era andato a Follonica (GR) in vacanza con la compagna ...